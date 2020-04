"I droni sono uno strumento utile per scovare eventuali assembramenti, soprattutto in questi giorni di feste. Saranno concentrati in alcuni luoghi strategici, come il Foro Italico per esempio", dice il comandante della polizia municipale di Palermo, Vincenzo Messina, intervistato nel video a margine della presentazione del servizio droni.

