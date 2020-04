Pasqua sicura, a Palermo potenziati i controlli del territorio

Intensificati i servizi di controllo del territorio da parte della questura di Palermo per le festività pasquali. Si tratta di attività di prevenzione, volte ad assicurare il rispetto da parte dei cittadini delle misure previste dal Governo per il contenimento dei contagi da Covid-19 ed evitare assembramenti di persone nei tradizionali luoghi di aggregazione scelti dai palermitani per le scampagnate tipiche del periodo e spostamenti non giustificati.

I servizi saranno assicurati dagli equipaggi delle volanti e dai motociclisti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, da pattuglie appiedate e da agenti in borghese della Squadra Mobile e della Digos, dispiegati presso le principali arterie cittadine, lungo gli assi viari più’ importanti e lungo i litorali. E’ stato rafforzato il dispositivo di “prossimità” attraverso un potenziato impiego dei Poliziotti di Quartiere lungo le principali vie del centro cittadino. In occasione della ricorrenza della “pasquetta”, tradizionalmente caratterizzata da gite e scampagnate fuori porta, che quest’anno non potranno avere luogo a causa dell’emergenza epidemiologica in atto, pattuglie del Reparto a Cavallo della Polizia di Stato percorreranno i parchi e le principali aree verdi del capoluogo.

Sul fronte dei controlli lungo le aree di accesso e di uscita dal capoluogo, saranno numerosi gli equipaggi della Polizia Stradale impegnate sulle principali arterie stradali ed autostradali della provincia.

Ai dispositivi di controllo del territorio nel capoluogo, ma anche in alcuni Comuni della Provincia concorreranno, in stretto raccordo con la Questura, numerose pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Occidentale.

Le pattuglie presteranno particolare cura alla verifica delle motivazioni (stretta necessità, lavoro o salute) che saranno addotte dai cittadini che circoleranno per strada, irrogando le previste sanzioni in caso di accertata inosservanza delle misure anti-Covid.

Dal cielo l’occhio vigile degli elicotteristi del Reparto Volo della Polizia di Stato, in costante contatto con la Centrale Operativa della Questura, vigilerà dall’alto sulla città, fornendo supporto agli equipaggi su strada e garantendo anche un efficace raccordo operativo degli interventi in caso di emergenza.

Inoltre sarà intensificata sensibilmente la vigilanza al porto e in aeroporto anche da parte degli agenti della Polizia di Frontiera Marittima e Aerea, che applicheranno tutte quelle misure preventive e di sicurezza previste dagli specifici protocolli in materia, predisposti a livello nazionale e locale.

Ulteriori dispositivi di controllo nel capoluogo e in provincia, secondo una pianificazione disposta dalla Questura, saranno assicurati dagli equipaggi dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto, della Polizia Municipale di Palermo e delle Polizie Locali dei Comuni della provincia.

