Fiasconaro e I Peccatucci di mamma Andrea donano prodotti a medici e infermieri del Covid di Partinico

Le uova pasquali dell’azienda “I Peccatucci di mamma Andrea” ed i prodotti dolciari della Fiasconaro di Castelbuono a medici, infermieri, personale sanitario, tecnico ed amministrativo dell’ospedale Covid di Partinico.

Le due aziende hanno voluto dimostrare la loro vicinanza donando i propri prodotti a chi è in prima linea in questo drammatico momento. Le uova pasquali verranno consegnate domani mattina, così come i prodotti Fiasconaro.

“Ringraziamo per la generosità le due aziende, così come ringraziamo tutte le persone e le strutture che ci stanno dimostrando la loro vicinanza – ha detto il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – la consegna delle uova e delle colombe pasquali serve anche a creare un momento di normalità in una situazione straordinaria nella quale siamo costretti a vivere”.

Nell'intervista Nicola Fiasconaro

