Il video delle fiamme che hanno distrutto un supermercato a Balestrate. Incendiato anche uno storico bar.

Sono in corso verifiche nella struttura del supermercato, che in questo periodo, per l'emergenza Coronavirus e i conseguenti divieti, effettuava molte consegne a domicilio. Quanto accaduto renderà più difficile l'approvvigionamento per le famiglie.