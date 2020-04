Palermo, la Gesap cambia logo: "La distanza può fare la differenza"

Sulla scia dell’iniziativa di alcuni grandi marchi internazionali, anche la Gesap, società di gestione dell’aeroporto di Palermo, ha deciso di modificare il proprio logo. L’obiettivo è lanciare un messaggio importante nella lotta al coronavirus: “la distanza può fare la differenza”. La prossima tappa sarà quella di unire i tre archi.

Nei giorni scorsi, infatti, altri noti brand, tra cui Audi, Coca Cola, McDonald’s, hanno deciso di ricordare l’importanza di mantenere le distanze per contenere il contagio da Covid-19 rivisitando i loro simboli sul tema del distanziamento sociale. Con “distanziamento sociale”, espressione nominata di continuo in questi giorni di emergenza che stiamo vivendo, si intende la distanza di sicurezza di almeno un metro che dobbiamo mantenere gli uni dagli altri per ridurre il rischio di contrarre e diffondere la malattia. L'intervista a Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap, società di gestione dell’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino

