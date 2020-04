"Manteniamo per favore le distanze", dice un dipendente di un supermercato di Cruillas rivolto fuori ai clienti . Il video viene ripreso e messo in rete.

"Siete pregati di venire almeno una volta ogni settimana o al limite una volta ogni tre giorni - dice -. Non è possibile che venite ogni giorno o due volte al giorno. Ho scontrini di gente che fa la spesa di 6 euro. Questa la chiamate spesa? Non è possibile, non siamo burattini di nessuno".

