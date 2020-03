Sospetto caso di coronavirus su un volo atterrato a Palermo, paura e controlli a bordo

Paura su un volo Alitalia atterrato ieri a Palermo e proveniente da Roma. Una telefonata ha infatti allertato lo scalo del capoluogo sulla presenza a bordo di un caso sospetto di coronavirus. Si tratterebbe di un giovane proveniente dall'Irlanda.

All'arrivo all'aeroporto di Punta Raisi intorno alle 19, è stata immediatamente attivata la procedura di emergenza per cui tutti i passeggeri seduti ai posti limitrofi al viaggiatore che sono stati controllati e sottoposti a quarantena. Il ragazzo invece è stato sottoposto al tampone rinofaringeo di cui si attende ancora l'esito.

Tra i passeggeri anche il sottosegretario dei 5 Stelle, Vincenzo Santangelo che racconta: "Sono sicuramente situazioni che allarmano considerato il periodo molto delicato. È stato un momento spiacevole per tutti ma in questo momento bisogna mantenere la giusta attenzione da parte di tutti. Credo che la procedura sia stata fatta nel modo corretto ma bisogna comunque capire in quale fase il ragazzo ha dichiarato di presentare i sintomi".

"Nell’ottica della tutela dei lavoratori aeroportuali e dei passeggeri in transito dallo scalo aereo palermitano - precisa in una nota la Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino - su indicazione dell’Usmaf, la sanità marittima e aeroportuale che già da tempo garantisce un canale sanitario, con serrati controlli sui passeggeri dei pochi voli in entrata e in uscita dall’aeroporto da settimane la società ha attivato tutti i protocolli che riguardano la lotta al Covid-19, con un programma di sanificazione degli ambienti aeroportuali".

"Si rammenta - conclude la nota - che le autorità sanitarie possono decidere, in base ai casi che si presentano di volta in volta, in via precauzionale, di attivare i protocolli di gestione sui sospetti casi di Covid-19 a tutela dell’aeroporto e della popolazione mettendo in atto tutte le opportune cautele".

© Riproduzione riservata