Coronavirus a Palermo, medico del Policlinico: "Possiamo fronteggiare tutto"

“La Sicilia credo che sarebbe pronta ad un’eventuale emergenza Coronavirus”.

A dirlo è il responsabile del reparto di medicina nucleare del Policlinico, Renato Costa.

“Tutti i provvedimenti messi in atto vanno nella direzione giusta - sottolinea Costa - l’implemento di 200 posti di terapia intensiva, mille posti in più di ricovero ordinario, se non succede il disastro nei numeri e nelle persone che sono sfuggite ai controlli, io dico che non solo siamo in grado di reggere tutto ma possiamo anche aiutare altre regioni. Trentamila rientri? Credo che la grande incognita sia proprio questa”.

