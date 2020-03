Coronavirus, chiusura mercati a Palermo: "Grande la collaborazione dei commercianti"

"Nonostante i controlli, è stata apprezzabile la sensibilità degli operatori commerciali". Commenta così la chiusura dei mercati rionali per contenere la diffusione del coronavirus, il comandante della polizia municipale di Palermo Vincenzo Messina.

"Tranne che nei primi giorni, forse per mancanza di comunicazione, i mercati non sono stato oggetto di visite da parte di commercianti o di clienti. Si sono svuotati".

Situazione diversa per quanto riguarda invece negozi e attività commerciali in genere, alcuni dei quali trovati aperti nonostante i divieti e per questo "abbiamo dovuto sanzionali ai sensi dell'art.650 del Codice penale e soprattutto degli avventori trovati all'interno degli esercizi".

Video di Marcella Chirchio.

