Coronavirus, anche a Camporeale adottati servizi e misure straordinari

Misure straordinarie adottate anche dal Comune di Camporeale per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Come spiegato dal sindaco Gigi Cino,"tutte le attività rimangono chiuse. Gli uffici comunali sono aperti ma solo per casi particolari e abbiamo attivato subito - aggiunge - un numero di telefono dedicato. Nello stesso tempo alcuni impiegati si sono resi disponibili a prestare servizio volontario nei confronti di anziani e disabili".

Attivato anche un servizio speciale per la prescrizione e il ritiro dei farmaci "per gli over 70, per i disabili e per i cittadini impossibilitati a raggiungere la farmacia", spiega inoltre Giuseppe Giacone, assessore all'Attività produttive. Le interviste alle impiegate comunali Maria Sciara e Franca Mannino.

Video di Marcella Chirchio

