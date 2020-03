Coronavirus, al via la sanificazione delle strade di Palermo: il video dei primi interventi

Nel corso della notte la Rap ha iniziato la sanificazione delle strade di Palermo, operazione che rientra nel programma di azioni di contrasto del coronavirus (Covid-19).

Ieri sera, le squadre dell'azienda, a bordo dei mezzi dedicati, hanno cominciato dal centro storico. Come si vede dalle immagini video, si è partiti dalla stazione centrale, via Roma, piazza Verdi, via Ruggero Settimo e così via. Poi nei giorni a seguire, stasera inclusa, si procederà con le altre zone e quartieri della città.

Intanto questa mattina, il centro città è deserto. Il grande vialone della Libertà che poi diventa via Ruggero Settimo, area dello shopping e delle passeggiate a Palermo, è vuoto, le saracinesche tutte abbassate, i bar chiusi, poca gente per strada e ormai 2 pedoni su cinque indossano le mascherine. La città si sveglia così, col cielo azzurro e il sole, dopo l'ulteriore stretta decisa dal governo per contenere il coronavirus.

Sono anche più stringenti i controlli sui movimenti delle persone. Sono fioccate alcune multe. Via Belmonte, la strada dei locali coi tavolini all'aperto, ha tutte le saracinesche abbassate. Davanti al teatro Massimo passano veloci tre persone, la piazza sarebbe deserta se non fosse per i chioschi che vendono sigarette con qualche cliente.

