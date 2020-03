Potabilità dell'acqua a Palermo, Orlando: "Voglio verificare chi ha creato allarme"

Tiene ancora banco a Palermo il caso legato alla potabilità dell'acqua. L’Azienda sanitaria provinciale ha certificato nella tarda serata "la conformità ai valori di parametro dell’acqua distribuita" a Palermo. Per l’Asp l’ordinanza del sindaco che ne vietava l’uso può essere ritirata.

"Non è mai stata messa in discussione la salute dei cittadini: l'acqua è potabile. L'Amap - ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando - ha operato, come era prevedibile, attivando subito ogni procedura per tutelare la sanità pubblica e monitorare costantemente la qualità dell’acqua".

"Ora l’Asp non ha potuto che confermare i dati di Amap - ha continuato -. Non può che dispiacere che qualche scelta eccessivamente burocratica abbia reso obbligatoria ieri pomeriggio una ordinanza che già durante la questa notte è stata revocata".

"Voglio verificare chi e perchè abbia provocato un allarme che forse poteva essere evitato - ha aggiunto -. Dopo aver visto le carte, se ci sarà qualche anomalia denuncerò come di dovere".

Video di Marcella Chirchio

