Belmonte Mezzagno di nuovo sotto choc, il video che racconta l'ultimo omicidio di mafia

Undici bossoli nel luogo dell'omicidio. Proprio sotto casa della vittima, Agostino Alessandro Migliore, 45 anni, fratello di Giovanni, boss arrestato nell'operazione "Cupola 2.0".

Il video descrive l'aria che si respira oggi a Belmonte Mezzagno, di nuovo sotto choc per un nuovo episodio di sangue, il quarto in appena un anno.

I killer sono entrati in azione non appena Migliore è uscito di casa ed è entrato nella sua Audi A4 per andare ad aprire il Conad, uno dei supermercati di Belmonte Mezzagno gestiti dalla famiglia. Una vera e propria esecuzione.

I carabinieri stanno indagando e cercando possibili telecamere nella zona. L'omicidio, però, dai primi riscontri sembra sia stato pianificato in ogni dettaglio.

