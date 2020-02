Coronavirus, Musumeci: "Controlli inefficaci, fosse per me avrei schierato i carabinieri..."

"La prima richiesta fatta al CdM è quella di potenziare le misure di controllo dei passeggeri in arrivo in Sicilia con aerei, navi e treni e i servizi di autolinea. Dalle autorità competenti, visto che questo è un compito statale, ci sono arrivate rassicurazioni di avere adottato già queste misure nei giorni passati. A noi non risulta che le cose siano andate così, anche per testimonianze dirette. Se fosse stata di mia competenza avrei schierato i carabinieri in ogni posto di transito di passeggeri in arrivo in Sicilia".

Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans dopo l’incontro con i nove prefetti. "Ho posto questo tema e lo stiamo formalizzando in una bozza di ordinanza che con il capo della protezione civile e l’assessore alla Salute Ruggero Razza abbiamo adottato. Sarà sottoposta all’esame dell’unità di crisi e del Presidente del consiglio".

Video di Marcella Chirchio

