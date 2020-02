Raid razzista a Palermo, il video dopo l'arresto: ecco chi sono i coinvolti

Un vero e proprio raid punitivo contro un gruppo di cingalesi. Una banda di giovani palermitani armati di mazze da baseball, fece irruzione in un market etnico e in via Casella e aggredì il titolare e alcuni suoi connazionali del Bangladesh.

In questo video l'uscita degli arrestati dalla squadra mobile di Palermo. I coinvolti sono Gioacchino Terzo, 24 anni, Alessio Filippone, 30 anni, Francesco Gaita, 24 anni, Vincenzo Gulli, 19 anni, Carmelo Lo Verde, 24 anni, Marco Fortunato, 31 anni, Giovanni Lo Dico, 22 anni, Antonino Messina, 20 anni, Antonino Marchese, 34 anni, Ivan La Versa, 43 anni, Gabriele Orlando, 27 anni.

© Riproduzione riservata