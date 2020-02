Incendio a Palermo, a fuoco una casa abbandonata al Capo

Incendio ieri al centro di Palermo. Le fiamme sono divampate all'interno di una casupola abbandonata in via Carrettieri, nel quartiere Capo. L’intera abitazione fatiscente e piena di rifiuti è andata a fuoco.

Immediato l'intervento di tre squadre dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo dopo diverse ore. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Adesso sono in corso le indagini che dovranno far chiarezza su come sia scaturito l'incendio. Non si esclude la natura dolosa.

E oggi, Ottavio Zacco, presidente della VI commissione consiliare del Comune di Palermo, ha postato una foto sul proprio profilo Facebook annunciando anche una riunione per le prossime ore: "Continuiamo ad essere vittime dell'inciviltà...Domani organizzerò un incontro con gli uffici competenti per programmare alcuni interventi al fine di eliminare il degrado e mettere in sicurezza i numerosi ruderi abbandonati trasformati in discariche".

Video di Marcella Chirchio

