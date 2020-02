Palermo, una raccolta dei farmaci per le persone più bisognose

Servono farmaci per le persone più bisognose, per tutti coloro che non possono pagare nemmeno il ticket. È questo in sintesi l’appello dei farmacisti in occasione della Giornata di raccolta del farmaco 2020.

I farmacisti di Palermo e provincia rinnovano l’appello ai cittadini ad aderire numerosi al progetto della Fondazione banco farmaceutico, per assicurare cure mediche ai tantissimi soggetti che non se le possono permettere. È un vero e proprio allarme sanitario, soprattutto per chi è in difficoltà economica e non riesce a far fronte alle improvvise spese sanitarie.

Solo nella città di Palermo le richieste delle associazioni che si sono rivolte al Banco farmaceutico per affrontare le emergenze del periodo sono già aumentate a 24mila confezioni per il 2020. Le intervista a Roberto Tobia, presidente federfarma Palermo, Salvatore Beninati, farmacia solidale Villa Nave, Giacomo Rondello, delegato provinciale banco farmaceutico. Video di Marco Gullà.

