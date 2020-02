Il forte vento che da ieri sera si è abbattuto su Palermo ha causato diversi danni in città. Nel video le immagini di un palo caduto in via Antonio Crescenzio, nella zona di via dei Cantieri. A causa delle forti raffiche il palo si è inclinato finendo sulle auto parcheggiate.

Sul posto la polizia municipale che ha temporaneamente chiuso un tratto di strada per permettere ai tecnici la rimozione del palo.

