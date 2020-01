Tornano a protestare all'assessorato alla Famiglia di Palermo i lavoratori Ipab in attesa di stipendio da 4 anni. Il sindaco Leoluca Orlando è intervenuto sul posto, per un confronto diretto con loro. "Abbiamo chiesto che venga redatto un piano entro 15 giorni in cui si spiega come affrontare la problematica", ha assicurato il primo cittadino.

In questo video, l'intervista a Giuseppe Musso - lavoratore Ipab.

Video di Marcella Chirchio.

