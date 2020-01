Palermo, chiesa gremita per l'ultimo saluto a Giuseppe Nicoletti

Familiari, amici, ex compagni di università e di scuola: in centinaia hanno voluto salutare per l'ultima volta Giuseppe Nicoletti, il 38enne palermitano morto, 5 giorni dopo il padre, in seguito al terribile incidente, avvenuto in autostrada sulla Palermo-Messina.

Il 38enne era inizialmente sopravvissuto all'impatto e ricoverato all'ospedale Giglio di Cefalù in condizioni gravissime. Sottoposto a un intervento, era stato portato in Terapia intensiva post operatoria ma il 4 gennaio è stata accertata la morte cerebrale.

Oggi sono stati celebrati i funerali presso la chiesa di Valdesi che, come prevedibile, era piena di gente che ha voluto porgere un ultimo saluto e stare accanto alla famiglia.

Giuseppe era conosciuto da tanti per via del suo lavoro di giornalista e imprenditore nel campo digitale e dei media e anche per la sua grande passione, le moto. Il sorriso e l'allegria di "Peppe", come lo chiamavano tutti, erano difficili da dimenticare e così in tanti, oggi, hanno deciso di salutarlo.

Video di Marcella Chirchio

