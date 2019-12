Incidente questa mattina al Porto di Palermo. Una nave da crociera MSC Grandiosa durante una manovra ha urtato una banchina.

Dalla Capitaneria di Porto spiegano che l'urto è avvenuto durante la fase di ormeggio. Al momento non risultano feriti nè è stata quantificata l'entità dei danni. In questo video amatoriale, tratto da Mobilita Palermo, le immagini che riprendono il momento in cui è avvenuto l'urto.

IN AGGIORNAMENTO

