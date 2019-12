Omicidio del Cep a Palermo, un lago di sangue nel luogo dell'agguato

Ecco via Benvenuto Cellini al Cep, dove stanotte si è consumato l'omicidio di Francesco Paolo Lombardino, carpentiere di 47 anni. La sparatoria è avvenuta vicino a casa dell'uomo che abitava al civico 29 di via Zumbo, poco dopo le 3. È morto all'ospedale Cervello dove è arrivato dissanguato per le ferite a una coscia.

In questo video il punto dove è avvenuto l'agguato, fino a stamattina segnato da un lago di sangue, e la strada percorsa dalla vittima, dalla sua abitazione fino a via Cellini, prima di essere ferito mortalmente.

