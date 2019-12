Omicidio al Cep, artigiano muore dissanguato: interrogati familiari e vicini di casa

Omicidio al Cep di Palermo. La vittima è Francesco Paolo Lombardino, di 47 anni, carpentiere palermitano. L'uomo è stato freddato in via Benvenuto Cellini, a pochi metri di distanza da via Zumbo dove abitava al civico 29.

Secondo il racconto dei familiari sarebbe sceso per strada nel cuore della notte e sarebbe stato raggiunto da un colpo di pistola a una coscia che ha reciso l'arteria femorale provocando un’emorragia.

Dopo l'agguato alcuni parenti hanno portato il ferito in fin di vita al Cervello. Erano appena trascorse le 3 della notte e poco dopo l'arrivo in ospedale l'artigiano è morto per la notevole perdita di sangue. I medici hanno chiamato la polizia.

Dalla scorsa notte sono stati sentiti diversi parenti del carpentiere. Gli uomini della squadra mobile stanno ricostruendo quanto avvenuto nei pressi di via Zumbo. L'artigiano, incensurato, potrebbe essere rimasto vittima di una lite di vicinato, ma non è esclusa neppure una rissa tra parenti finita nel sangue. I familiari hanno raccontato che l'uomo si trovava a casa e sarebbe sceso per controllare l'auto. Una versione questa ritenuta poco credibile.

Sono stati portati alla squadra mobile alcuni familiari e vicini di casa di Lombardino. Scarsa la collaborazione con gli inquirenti degli abitanti del quartiere e degli stessi familiari della vittima. Gli agenti della squadra mobile, infatti, hanno identificato non senza difficoltà il luogo dove è avvenuto l’omicidio. Il corpo di Lombardino è stato portato all’istituto di medicina legale del Policlinico per eseguire l'autopsia.

