Sparatoria allo Zen, Ruperti: "Giampino fermato vicino casa, voleva vedere la moglie"

La polizia ha fermato un uomo di 65 anni, Gaetano Giampino, accusato del tentato omicidio di Salvatore Maranzano, 48 anni, avvenuto ieri sera nel quartiere Zen di Palermo.

«Dopo la segnalazione proveniente dall’ospedale siamo subito andati allo Zen - racconta il capo della Mobile, Rodolfo Ruperti - e dopo aver sentito l’anziana signora, abbiamo avuto un quadro della situazione orientando le ricerche su Giampino». Sul posto gli investigatori della Mobile hanno rinvenuto due bossoli calibro 9, mentre l’arma non è ancora stata rinvenuta. Giampino deve rispondere di tentato omicidio. «Non lo abbiamo trovato subito, in un primo momento si era allontanato - ha proseguito Ruperti - poi forse anche per constatare le condizioni della moglie si è avvicinato alla sua abitazione, ma ha trovato i poliziotti ad attenderlo».

