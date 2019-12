La recinzione di un lido nasconde la vista del mare a Mondello: è protesta

La recinzione di un lido diventa un "muro" che impedisce di vedere il mare azzurro. Accade a Mondello, dove in un tratto di spiaggia si sta realizzando un lido dato in concessione all'esercito.

In questi giorni, nell'ambito dei lavori, è in corso l'installazione di una recinzione in legno sul lungomare che ostacola la vista del mare e della spiaggia. Una vicenda che ha scatenato l'ira dei residenti sui social, perché - accusano - "E' un muro che deturpa il paesaggio" della borgata.

"Non siamo d'accordo, perché questa recinzione non permette di vedere il mare e neppure la spiaggia", dice Kitty La Mantia, residente intervistata nel video. "Che ben vengano le concessioni - aggiunge Domenico Basile, un altro residente - purché però rispettino il paesaggio e non siano invasive".

Sulla questione è intervenuto anche il Comune di Palermo, che assicura "verifiche urgenti". "Con riferimento ai lavori in corso a Mondello su area demaniale di proprietà e competenza della Regione - spiega in una nota il Comune -, il vicesindaco Fabio Giambrone e l'assessore al mare e alla costa Maria Prestigiacomo hanno richiesto informazioni urgenti alle competenti autorità, che hanno comunicato che è in corso il montaggio temporaneo a fini di collaudo di uno stabilimento che nel corso dell'estate andrà a sostituire una struttura precedentemente installata".

I due assessori hanno quindi richiesto che, anche in vista della prossima stagione estiva, "tutte le autorità competenti verifichino e vigilino sulla effettiva rispondenza della struttura con le caratteristiche paesaggistiche di Mondello e con il diritto alla fruizione della spiaggia".

Ed arriva anche la replica da parte dell’assessore al Territorio e ambiente della Regione Siciliana, Toto Cordaro. "Si tratta di un’autorizzazione rilasciata nel 2012 e che agli atti non sono presenti modifiche progettuali. Lunedì della prossima settimana - continua -, il responsabile dell’impianto balneare sarà ricevuto negli uffici dell’assessorato per fornire chiarimenti in ordine agli interventi che si stanno effettuando sul lido dell’Esercito. Il responsabile militare dello stabilimento, ha comunque comunicato all’assessorato che la recinzione sarà rimossa martedì della prossima settimana".

