GDScuola guarda all'ambiente: il video dall'Ascione e dall'istituto Boccone di Palermo

"Far vivere da vicino ai ragazzi l'esperienza di un giornale lo rende qualcosa di meno lontano. Gli studenti partecipano attivamente e possono toccare con mano ciò che hanno scritto. Non è più qualcosa di astratto", così Rosaria Inguanta, preside dell'Istituto Ascione commenta l'esperienza di GDSscuola l'inserto del Giornale di Sicilia dedicato al mondo della scuola, pubblicato ogni giovedì.

"Parlare del fiume Oreto ci ha aiutato a far sapere alla città che abbiamo una riserva importante che non va trascurata, e che bisogna essere consapevoli delle risorse del proprio territorio", aggiungono le studentesse Alessia Porrovecchio e Beatrice Tusa.

Grande entusiasmo per l'iniziativa anche all'Istituto comprensivo "Silvio Boccone", in via del Vespro. "Per noi è come riconquistare un pezzo della nostra tradizione: l'odore della Giornale di Sicilia fa parte di noi. Ecco che un progetto come questo aiuta i ragazzi a una lettura consapevole e critica". La lettura è importante anche per la giovane Cecilia Interrante secondo la quale "sarebbe bene avere in ogni scuola una piccola biblioteca".

Attenzione all'ambiente anche al "Silvio Boccone" dove Elisa Bascone denuncia "se non puliamo le nostre strade, come pensiamo di pulire il mondo?".

© Riproduzione riservata