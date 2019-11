Freddo e pioggia a Palermo, il video di un senzatetto soccorso in via Libertà

Due coperte, un pasto caldo e un angolo sotto cui ripararsi dalla pioggia. Ieri, in tarda sera, un senzatetto è stato soccorso i via Libertà, in pieno centro a Palermo, dai volontari di Anirbas, un'associazione che si occupa dei senza dimora che vivono per strada.

L'uomo, visibilmente infreddolito, era da solo sotto la pioggia battente. Quasi invisibile agli occhi dei passanti. Ad aiutarlo i ragazzi dell'associazione che come ogni domenica sera si occupano di dare assistenza ai clochard. A stupire la presidente dell'associazione, Sabrina Ciulla, "l'indifferenza della gente" davanti a una persona bisognosa.

"In via Libertà, nel pieno centro della Palermo "bene", c'è gente che dorme per strada nell'indifferenza generale. Per questo ho voluto fare questa diretta. Non deve esistere che le persone debbano dormire per strada - dice Ciulla nella diretta Facebook pubblicata ieri sera -. Dovete arrabbiarvi. Rinunciamo a un caffè al giorno per aiutare chi è in difficoltà".

E lancia un appello: "Palermo purtroppo è anche questa. Faccio un appello al sindaco e a tutti quelli che possono cambiare le cose".

© Riproduzione riservata