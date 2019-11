Cede un tratto di asfalto in via Ammiraglio Gravina in centro a Palermo. La piccola voragine si è aperta all'altezza del civico 27. Come si vede dalle immagini video, il manto stradale era stato ripristinato di recente.

Sul posto sono presenti gli agenti della polizia municipale, che hanno temporaneamente chiuso al traffico la strada.

In pochi minuti il traffico nella zona è andato in tilt. Auto in coda e incolonnamenti nelle vie limitrofe.

Cede asfalto, strada chiusa a Palermo: le foto da via Ammiraglio Gravina Le foto dell’asfalto in via Ammiraglio Gravina Strada chiusa al traffico Sul posto i vigili urbani La voragine si è formata all’altezza del civico 27

