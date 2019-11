Il video della rapina in banca a Trapani: arrestati 3 palermitani

Traditi da una t-shirt. La polizia di Trapani ha arrestato tre pregiudicati palermitani accusati di aver rapinato, lo scorso 26 agosto, la filiale della banca Credem di via Virgilio, a Trapani.

La Squadra mobile ha individuato i tre rapinatori "in trasferta" attraverso l’analisi dei filmati di numerosi impianti privati di videosorveglianza presenti in città. Secondo gli inquirenti una particolare t-shirt bianca e nera, indossata da uno dei tre durante la rapina, è stata determinante per risalire alle auto utilizzate per la fuga e per identificare tutta la banda.

Le immagini hanno permesso agli uomini della sezione Reati contro il patrimonio "di ricostruire gli spostamenti dei rapinatori, da quando hanno lasciato la città, dopo il colpo, sino al rientro nelle loro abitazioni a Palermo.

