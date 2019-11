Sullo scooter senza casco e assicurazione: 178 multe in un mese a Palermo

Vedere per strada motociclisti senza casco è sempre più raro eppure soltanto nell'ultimo mese i carabinieri hanno fermato 80 persone sulle due ruote senza. Immediato il fermo amministrativo del mezzo per 60 giorni, stessa sanzione per chi non allaccia il casco e chi ne usi uno non omologato.

I controlli sono stati effettuati nella fascia urbana ed extraurbana. I carabinieri hanno contestato in tutto 178 violazioni. Ottanta, come detto, riguardano la mancanza del casco, 9 maggiorenni che trasportavano minori senza casco, 78 invece la mancata copertura assicurativa che ha portato al sequestro di 119 mezzi.

Undici violazioni, infine, per i possessori di biciclette elettriche modificate in modo da procedere senza bisogno di pedalare. Tale modifica prevede il sequestro del mezzo, perché senza assicurazione.

Infine, sono state inoltrate alla magistratura 19 denunce per guida in stato di ebbrezza e ritirate le patenti di guida.

