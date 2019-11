Sorpreso con 30 chili di hashish in auto a Palermo, arrestato napoletano

Viaggiava con 30 chili di hashish in auto ma è stato sorpreso dai carabinieri di Monreale. Durante un posto di blocco in via Regione siciliana, i militari hanno fermato per eccesso di velocità un’ autovettura Citroen C3 cross mentre si dirigeva verso il centro della città di Palermo.

Alla guida un 34enne napoletano il cui atteggiamento ha insospettito i carabinieri che hanno deciso di condurlo in caserma per ulteriori accertamenti.

Perquisendo la vettura, sono stati trovati nascosti all’interno dei pannelli delle portiere, 30 chilogrammi di hashish suddivisi in 300 panetti da 100 grammi ciascuno.

L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale “Lorusso” dove dovrà scontare la misura cautelare della custodia in carcere disposta dall’autorità giudiziaria a seguito dell’udienza di convalida.

