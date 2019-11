Giovanni Impastato dopo l'attentato nella sua pizzeria: "Non ci fermeranno"

«E' un fatto inaccettabile che vogliamo capire, non ci fermeranno». Sono queste le parole di Giovanni Impastato dopo l'attentato subito dalla sua pizzeria. «E' avvenuto questo fatto inquietante - dice Impastato - forse perchè ci vogliono impedire di aprire. Bisogna indagare su questo: la nostra storia la conoscono tutti, chiaramente è un pò scomoda, ogni anno programmiamo delle iniziative su attività antimafia. Vedo qualcosa di strano in questo attentato. Sicuramente influisce molto il nostro passato, il nostro impegno che portiamo avanti».

Poi spiega: «Un ragazzo che lavora qui vicino ha visto le fiamme che si sprigionavano e ha dato subito l’allarme. Fortunatamente i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente e hanno evitato il peggio. Non ci aspettavamo una cosa del genere proprio in questo momento. Noi eravamo chiusi perchè stavamo provvedendo a una ristrutturazione del locale. E poi dovevamo risolvere la questione legata a un problema di confini tra Cinisi e Carini. Eravamo pronti per riaprire, stavamo lavorando per risolvere tutti questi problemi e improvvisamente è successo qualcosa che non ci aspettavamo assolutamente. Mi auguro che si possa arrivare il più presto possibile alla verità perchè bisogna capire quello che sta succedendo attorno a noi».

