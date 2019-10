Mimmo Lucano a Palermo: "Hanno criminalizzato la solidarietà"

«I due decreti sicurezza sicuramente fanno parte di una strategia per distruggere il sistema di accoglienza in Italia». Lo ha detto a Palermo Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, parlando con i giornalisti.

Poi, ritornando alla sua esperienza come prima cittadino del piccolo centro calabrese, ha aggiunto: «La storia che ho vissuto da sindaco - ha proseguito - è la dimostrazione di come, nelle aree tragiche del Meridione d’Italia, l’immigrazione e l’accoglienza possano creare delle svolte sociali e rigenerare i paesi come è capitato a Riace. Quello che è successo dopo - ha aggiunto - è stato devastante perchè c'è stata una evidente criminalizzazione della solidarietà: e nel caso di Riace si è andati oltre».

