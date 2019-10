Incidente sulla Palermo-Sciacca, una donna in gravissime condizioni

Tremendo scontro sulla Palermo-Sciacca, una strada tristemente famosa per la sua pericolosità. Due persone sono rimaste ferite in un incidente all'altezza dello svincolo di San Cipirello: una donna, a bordo di una Citroen, è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Policlinico, dove è arrivata in codice rosso, dopo essere stata soccorsa dagli uomini del 118.

La prognosi è riservata. Lo scontro è avvenuto con una Mercedes, guidata da un uomo di 56 anni. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Monreale. La strada statale è stata chiusa e il traffico nella zona è andato in tilt.

© Riproduzione riservata