Rocambolesco incidente questa mattina in via Perez, a Palermo. Un automobilista ha perso il controllo della vettura ed ha colpito diversi mezzi posteggiati. Fortunatamente non sono stati colpiti passanti.

Una persona è rimasta lievemente ferita ed è stata trasportata in ospedale.

Video di Marcella Chirchio

