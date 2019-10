Murales sull'allattamento nel quartiere Sperone a Palermo: "Ripartiamo dai più piccoli"

Inaugurato oggi a Palermo, in via XXVII Maggio nel quartiere Sperone, un murales dal titolo “Allattamento è comunità accogliente”, che rappresenta una mamma che allatta il suo bambino.

L'opera, realizzata dal pittore Igor Scalisi Palminteri, nasce nell'ambito delle iniziative promosse dal Comune per incentivare l’allattamento materno, in collaborazione l'associazione di volontariato "L’arte di Crescere", ed è al centro di un protocollo d’intesa stipulato tra il Comune e gli artisti impegnati nel dare il loro contributo alla riqualificazione urbana, in particolare del quartiere Sperone.

Presenti fra gli altri anche il vicesindaco Fabio Giambrone, l'artista Palminteri, i rappresentanti dell'associazione L'arte di Crescere, di Unicef, dell’ICS Sperone-Pertini.

Donna che allatta, le foto del murales allo Sperone di Palermo Il murales è stato realizzato da Igor Scalisi Palminteri Il murales è stato realizzato in via XXVII Maggio Durante i lavori di realizzazione del murales Presente all’inaugurazione anche il sindaco Il murales rientra nel progetto di riqualificazione dei quartieri Il murales vuole incentivare l’allattamento materno Un’altra immagine dei lavori in corso

In questo video, le interviste ad Antonella Di Bartolo, dirigente scolastico dell'istituto Pertini, e ad Igor Scalisi Palminteri.

