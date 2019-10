Malattie cardiovascolari, screening gratuiti a Palermo

Screening cardiologico gratuito per tre giorni a Palermo. In via Filippi Turati, al fianco del teatro Politeama, fino a domenica dalle 9 alle 19 un Jumbo Truck è stato allestito per accogliere i cittadini.

L'iniziativa rientra nel progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2019”. I cittadini potranno dunque sottoporsi ad uno screening cardiologico gratuito che comprende esame elettrocardiografico e screening aritmico, screening metabolico, stampa del profilo glicidico, lipidico, uricemico e del proprio rischio cardiovascolare, rilascio gratuito della card BancomHeart.

