Palermo, campagna della polizia stradale contro gli incidenti: il video

Nell’ambito del Network Europeo delle Polizie Stradali, "Tispol", rete di cooperazione tra le polizie stradali europee, si è svolto anche a Palermo, in piazza Verdi, l’evento europeo denominato “Edward” , European Day Without a Road Death ossia giornata con zero vittime sulle strade, la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.

La campagna mira ad aumentare la consapevolezza sociale sul fenomeno della mortalità ed incidentalità grave, oggi più che mai in aumento.

In piazza, davanti al Teatro Massimo, sono stati allestiti appositi stand ed un maxi schermo per la sensibilizzazione sulle tematiche della sicurezza stradale. Esposti anche mezzi ed apparecchiature di ultima generazione in dotazione alla Polizia Stradale.

Nel video le interviste a Pasquale Barreca, dirigente del compartimento Polizia stradale della Sicilia occidentale, e al questore di Palermo Renato cortese.

© Riproduzione riservata