Hanno chiesto giustizia per la morte di una cagnolina innocente, uccisa da un anziano nelle campagne di Partinico. Per questo motivo oggi pomeriggio sono scese in campo diverse associazioni animaliste, con striscioni in ricordo di Ruth.

"Le Associazioni del territorio siciliano accolgono la richiesta dei cittadini di Partinico, quelli che vogliono gridare giustizia per Ruth, quelli che in silenzio non ci sanno stare. Facciamo sentire la nostra voce".

