Incidente tra auto e moto nella circonvallazione di Monreale, un ferito

Scontro frontale tra una moto e un'auto questa mattina nella circonvallazione di Monreale. Ad avere la peggio il conducente del motociclo che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civico di Palermo. Per il centauro fratture alle gambe e alle braccia, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, il 118 che ha prestato i soccorsi e gli agenti della polizia Municipale di Palermo per accertare le cause dell'incidente.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura proveniva da Monreale e procedeva in direzione Palermo mentre il motore viaggiava in direzione Monreale. Inevitabilmente il traffico è andato in tilt.

