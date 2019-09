Tra "grazie"e fede per la Santuzza, a Palermo i giorni dell'acchianata - Video

C'è chi chiede "grazie" e chi lo fa per semplice devozione, magari giungendo appositamente in città da altre zone della Sicilia. Sono le storie di chi, come ogni anno, rinnova il rito della tradizionale "acchianata" a Monte Pellegrino, in onore di Santa Rosalia, patrona di Palermo.

Nel video le interviste ai fedeli.

A partire dalla sera del 3 settembre e poi per tutto il mese, sono soliti andare in pellegrinaggio al Santuario a chiedere "le grazie" e mantenere le promesse rivolte alla "Santuzza".

Santa Rosalia, a Palermo si rinnova il rito dell'"acchianata" - Foto Il raduno dei fedeli alle falde di Monte Pellegrino La “scala vecchia“ La partenza alle 21 alla presenza di Monsignor Lorefice Bancarelle di dolciumi alla partenza Alle 24 prevista la Messa alle falde del Santuario Fedeli in preghiera prima di iniziare l’acchianata Panoramica di Palermo in una foto scattata fatta da un fedele, Salvo Russo, durante l’acchianata L’acchianata dei fedeli è stata caratterizzata da una serie di fulmini che hanno “illuminato“ il cielo di Palermo ieri sera La messa con Lorefice Tanti i fedeli che hanno preso parte alla messa dopo l’acchianata

Quella della "acchianata" è una tradizione secolare che anche quest’anno si rinnova, "obbligando" il Comune a prendere provvedimenti per evitare il blocco del traffico. Il calendario è pieno di appuntamenti religiosi che porteranno migliaia di fedeli fino al Santuario.

© Riproduzione riservata