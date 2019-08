A Balestrate il mare si tinge di marrone e scatta l'allarme - Video

Un guasto al depuratore di Balestrate potrebbe aver causato l'enorme macchia marrone che da qualche ora ristagna in mare. Una visione davvero poco paradisiaca, che di certo allarma cittadini e amministrazione.

È stato un diportista, Giampaolo Loiacono, ad aver avvistato l'enorme chiazza marrone che andava in contrasto con l'azzurro delle acque del mare balestrate.

"La situazione è allarmante - si legge in una nota del movimento Balestrate Partecipata -. Dopo aver segnalato a suo tempo la situazione, ad oggi il sindaco e la sua maggioranza cosa hanno fatto? A breve mobiliteremo la cittadinanza e proporremo di tornare in Consiglio Comunale". "Siamo di fronte ad un disastro preannunciato - aggiunge il consigliere Rosario Vitale - denunciato in tutte le sedi. L'amministrazione avrebbe dovuto essere più incisiva a tutela del territorio della comunità dell'ambiente per contrastare una mala gestione del depuratore".

