In 3 rischiano di annegare a Isola delle Femmine: il video del salvataggio

Tragedia sfiorata a Isola delle Femmine. Subito dopo lo scoccare della mezzanotte, diversi bagnanti presenti sulla spiaggia hanno deciso di fare il bagno. Il mare, però, era mosso e tre ragazzi hanno avuto difficoltà a rientrare a riva.

Per loro fortuna alcune persone presenti sulla spiaggia hanno assistito alla scena, nonostante l'oscurità, e non hanno esitato a tuffarsi e rischiare la vita pur di riportarli a riva.

Appena giunti in spiaggia, ai complimenti dei presenti per chi ha salvato i giovani, sono seguiti rimproveri e grida contro i ragazzi che, incoscientemente, si sono gettati in acqua sfidando la sorte, senza pensare alle conseguenze più gravi che avrebbe potuto provocare la bravata.

Le centinaia di presenti hanno poi inviato altri giovani che si trovavano in acqua ad uscire immediatamente perchè la forte corrente avrebbe potuto trascinarli lontano.

