Sette bombole del gas sono esplose in un magazzino in via Uccello, a Palermo. Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco. Non ci sono feriti. Secondo una prima ricostruzione sono andate in fiamme sette bombole utilizzate per cucinare le interiora di animali. Al momento dell’esplosione sembra che nessuno si trovasse nella struttura. A lanciare l’allarme sono stati gli abitanti della zona, che è stata messa in sicurezza.

