A Palermo tornano le fontanelle, la prima è in via Volturno - Video

A Palermo tornano le storiche fontanelle. Ne saranno installate dieci entro la fine dell'anno. La prima è comparsa, in tutta la sua bellezza, in via Volturno. Il costo delle dieci fontane è di 15 mila euro ma è già tempo di polemiche.

"Apprendiamo con stupore come finalmente a Palermo, siano state installate le prime fontanelle in pieno stile retrò, come da secoli, esistono in tutte le normali città italiane", scrive in una nota Sabrina Figuccia, consigliere comunale dell'Udc.

E poi si sofferma sulla potabilità dell'acqua e chiede all'amministrazione "ad avviare una campagna di sensibilizzazione che dia ai cittadini, garanzie sufficienti circa la piena potabilità dell'acqua. E se così fosse, già da domani, dovremmo vedere i palermitani in fila con i classici bottiglioni per fare il pieno e assicurarsi l'uso domestico di quell'acqua".

"I palermitani ricordano bene come già 30 anni fa il sindaco Orlando ancora in erba, prospettava alla città di Palermo una condizione di normalità. Ebbene - continua la nota -, se ci sono voluti trent'anni con le dovute perplessità sulle attuali condizioni di vivibilità, vivaddio, che cosa accadrà nei prossimi decenni? Voglio ricordare ai palermitani che l'allora presidente dell'Amia Ettore Artioli voluto nel ruolo dallo stesso sindaco, si vantava del fatto che Palermo avesse vinto il premio Riciclone che suggellava il primato della nostra città nel riciclo delle bottiglie di plastica. Un primato incompatibile che cozza con la cultura dell'uso e consumo di acqua potabile da rubinetti e fontanelle. Se così fosse, perché i palermitani, ancora oggi, dovrebbero continuare a comprare l'acqua nelle bottiglie di plastica? Quali garanzie hanno sull'acqua che zampilla dalle neonate fontane?".

