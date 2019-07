Giovanni Paparcuri, l'autista sopravvissuto all'attentato di via Pipitone Federico, in cui 36 anni fa venne ucciso il giudice Rocco Chinnici. "Oggi è un giorno di memoria, che deve essere di monito soprattutto per le nuove generazioni".

Lo dice nell'intervista a margine delle commemorazioni di questa mattina in occasione del 36° anniversario dell'attentato mafioso al giudice Chinnici.

