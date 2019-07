Rapina donne sole in auto a Palermo, arrestato ladro seriale

La polizia di Stato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Palermo, ha arrestato Oscar Arcuri 40 anni, accusato di una serie di rapine e furti, e indebiti utilizzi di carte di credito.

Arcuri avrebbe commesso 3 rapine, 4 furti e utilizzato le carte di credito sottratte alle donne vittime dei suoi reati.

L'uomo, sceglieva le sue vittime nel quartiere Libertà e zona di viale Strasburgo. Dopo aver individuato donne sole, spesso anziane, al volante, le seguiva e nel momento in cui fermavano la marcia o si accingevano a posteggiare, entrava in azione e con destrezza, ma in alcuni casi anche esercitando violenza, si impossessava delle borse delle vittime per poi darsi alla fuga a bordo di un ciclomotore.

© Riproduzione riservata