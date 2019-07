Maltempo di mezza estate. Il temporale di stanotte a Palermo non è passato inosservato. Oltre ad aver messo i bastoni tra le ruote al popolo palermitano che aspettava i fuochi d'artificio per il Festino al Foro Italico, ha anche provocato dei danni.

È il caso di via Basile, come si vede in questo video, dove la forte pioggia ha fatto cedere una porzione di carreggiata. La zona, questa mattina è stata transennata.

