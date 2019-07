La provincia di Palermo "baciata" dalla fortuna. In due ricevitorie, la "Tabaccheria Cannella" di via Noce 14 il "Bar Italia" di corso Aldo Moro 128 a Belmonte Mezzagno, sono stati centrati due "5" dal valore di 20507,20 euro.

Una grande soddisfazione per il titolare della ricevitoria di via Noce: "Non possiamo conoscere la titolarità della vittoria, ma siamo comunque molto soddisfatti. Che ne abbiamo avuto necessità o meno, la vittoria merita sempre un augurio".

