A Partinico si brinda col Superenalotto: con due «5» vinti oltre 750 mila euro

«Da noi giocano persone umili, escludo che possa aver vinto una persona facoltosa. Sono contento per lui». Sono queste le prime parole di Franco Noto, titolare del «Dream coffee», il bar-ricevitoria di via Aldo Moro, a Partinico, dove, come scrive Michele Giuliano sul Giornale di Sicilia in edicola, sabato sera è stata compilata la giocata vincente al Superenalotto che ha fruttato oltre 750 mila euro al fortunato avventore.

Il giocatore ha indovinato un «5 SuperStar», riuscendo oltretutto a centrare anche un premio «secondario» per aver pure indovinato un 5 con gli stessi identici numeri.

